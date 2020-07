Coronavirus, il ministro Speranza: “Rischio zero solo col vaccino, fino al 31 Luglio confermata la quarantena per chi proviene dai paesi extraeuropei” (Di martedì 14 luglio 2020) “Non esiste il rischio zero senza il vaccino, non dobbiamo sottovalutare il rischio della pandemia. La circolazione del virus accelera e non perde potenza”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, illustrando in Aula al Senato il nuovo dpcm di proroga al 31 Luglio delle misure anti Covid. “L’Italia farà fino in fondo la sua parte.Nessuno si salva da solo. Un virus globale si batte soprattutto con una forte collaborazione internazionale. Al momento nessuna decisione e’ stata assunta sulla proroga dello stato di emergenza: dovrà riunirsi il Cdm e il Parlamento dovrà essere protagonista. Io considero archiviata la fase di emergenza, ma il punto è discutere quali siano gli strumenti piu’ ... Leggi su meteoweb.eu

fattoquotidiano : Senato, le comunicazioni del ministro Speranza sulle norme per evitare la diffusione del coronavirus: la diretta tv - Open_gol : Coronavirus, il ministro Speranza: «La partita non è ancora vinta, lo dimostrano i nuovi focolai. Proroghiamo le mi… - matteosalvinimi : GOVERNO DI IRRESPONSABILI, COMPLICE DEI CRIMINALI. Da Ministro in un anno avevo smontato il business dell'immigrazi… - RaiNews : Positivi Amantea trasferiti al Celio di Roma. Il ministro dell'Interno Lamorgese giovedì in visita a #Tripoli… - CettinaCaminiti : RT @FQLive: #ULTIMORA Senato, comunicazione di Speranza sulle norme per evitare diffusione del Covid: diretta tv [Segui: -