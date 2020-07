Coronavirus, il ministro Speranza: “La riapertura delle scuole è una priorità” (Di martedì 14 luglio 2020) “L’apertura in sicurezza della scuola” è “la partita più importante, fondamentale per i nostri ragazzi, per il nostro futuro”, ha sottolineato il ministro della salute Roberto Speranza. Il ministro ha ricordato l’accordo del 26 giugno in Conferenza unificata con regioni province e comuni: “Abbiamo compiuto un importante passo in avanti condividendo le linee guida e gli obiettivi da perseguire”. Quello della riapertura delle scuole, che “riguarderà circa 10 milioni di italiani, “è un appuntamento che va gestito con la massima cautela e prudenza anche alla luce delle difficoltà in cui si sono imbattute le nazioni che prima di noi, hanno deciso di riaprire le ... Leggi su meteoweb.eu

