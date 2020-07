Coronavirus, il Codacons accusa l’Oms, la Procura di Milano apre l’inchiesta: «Errori, omissioni e ritardi gravissimi» (Di martedì 14 luglio 2020) Il Codacons accusa l’Oms, la Procura di Milano si mette in moto. E apre una inchiesta sull’emergenza Coronavirus in Italia, con particolare riferimento al ruolo e alle responsabilità dell’Organizzazione mondiale della sanità. Lo annuncia lo stesso Codacons. «L’indagine», riferisce, «è al momento a carico di ignoti e prende le mosse da una dettagliata denuncia in cui il Codacons segnalava Errori, contraddizioni, omissioni e ritardi da parte dell’Oms nella gestione della pandemia». Il Codacons accusa l’Oms: «Ha sbagliato troppo» «Chi aveva il compito e l’obbligo ... Leggi su secoloditalia

l’incontro Una commissione d’inchiesta in Regione per fare luce su quanto avvenuto nelle case di riposo dell’Emilia Romagna durante la fase più acuta del Coronavirus. A chiederla, dopo l’incontro di v ...

La Procura, dopo l’esposto presentato ad aprile dal Codacons, apre un’inchiesta sull’emergenza coronavirus in Italia, sul ruolo e le responsabilità dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

