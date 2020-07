Coronavirus, il bollettino di oggi 14 luglio in Lombardia: 3 decessi e 30 nuovi positivi nelle ultime 24 ore (Di martedì 14 luglio 2020) Il numero totale dei decessi arriva così a 16.760. nelle terapie intensive ricoverate 27 persone, 3 meno di ieri. In tutti gli altri reparti ricoverate 176 persone con sintomi del Covid. Leggi su repubblica

