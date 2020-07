Coronavirus, il bollettino della Calabria sui migranti che fa discutere (Di martedì 14 luglio 2020) La Regione Calabria inserisce l’asterisco con la dicitura “+ 26 migranti positivi al covid” e scoppia la polemica sui social. Sulla grafica infelice interviene anche il giornalista Scanzi: “A quando il dato sugli ebrei e omosessuali?” Polemica dopo la divulgazione dell’ultimo bollettino covid da parte della regione Calabria. Mentre si parla ancora dei migranti positivi … L'articolo Coronavirus, il bollettino della Calabria sui migranti che fa discutere proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Sono 114 i nuovi contagiati da Covid nelle ultimi 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 169 di ieri. Le vittime sono invece 17, ancora in aumento dopo le 13 di ieri. I casi totali salgono a 243.344, i ...

Il bilancio dei morti provocati dal coronavirus a livello globale ha invece superato quota 573mila: è quanto emerge dal conteggio della Johns Hopkins University. I dati dell'università americana indic ...

