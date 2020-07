Coronavirus, Ibiza: stop alle feste, multe fino a 600 mila euro per chi le organizza senza autorizzazione (Di martedì 14 luglio 2020) Party non autorizzati vietati a Ibiza e nelle isole Baleari, pena una multa fino a 600 mila euro. Lo ha deciso il governo delle Baleari, che ha approvato venerdì scorso un decreto che... Leggi su ilmattino

Party non autorizzati vietati a Ibiza e nelle isole Baleari, pena una multa fino a 600 mila euro. Lo ha deciso il governo delle Baleari, che ha approvato venerdì scorso un decreto che stabilisce sanzi ...

Aerei privati per collegare Ibiza e la Riviera Romagnola

La nuova moda dell’estate arriva direttamente da Riccione. Aerei per collegare e portare a ballare in collina il popolo della notte di tutto il mondo. E’ questa la proposta lanciata dall’imprenditore ...

