Coronavirus, i dati del 14 luglio 2020: 114 nuovi contagiati, 17 decessi e 335 guariti (Di martedì 14 luglio 2020) Coronavirus dati 14 luglio 2020. Secondo quanto comunicato dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia, oggi sono stati registrati 114 nuovi contagiati, in calo rispetto ai 169 di ieri, e 17 decessi. Come sottolineano i numeri, le vittime sono tornate a crescere: due giorni fa, infatti, erano 9, ieri 13. I casi totali sono saliti a 243.344, mentre i morti a 34.984. Rispetto al 13 luglio, però, in dodici regioni non è stato segnalato nessun decesso, e in otto nessun nuovo malato. Con 335 guariti in più di ieri, che erano stati 178, ora il numero totale è di 195.441. Nel mondo, invece, oltre 13 milioni di persone sono state contagiate. >>Leggi ... Leggi su urbanpost

fanpage : I dati di sorveglianza dell’Istituto Superiore di Sanità parlano chiaro. Chi sono ora ad ammalarsi di Coronavirus - regionetoscana : #covid19 Dati in #Toscana, #14luglio ?? 4 nuovi casi ?? 2.892 tamponi eseguiti ?? 10 ricoveri (= a ieri) ?? 2 in te… - fattoquotidiano : Coronavirus, i dati – Contagi ancora in salita: 276. 5mila tamponi in meno rispetto a ieri - pino_nostro : RT @IlPrimatoN: 'Stop al panico, in Lombardia non si muore più da un mese'. E i dati quotidiani sui decessi? 'Modo di comunicare scorretto,… - ClaudiaBriosch7 : RT @regionetoscana: #covid19 Dati in #Toscana, #14luglio ?? 4 nuovi casi ?? 2.892 tamponi eseguiti ?? 10 ricoveri (= a ieri) ?? 2 in terapi… -