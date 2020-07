Coronavirus, i dati – Calano i nuovi contagi: 114 casi nelle ultime 24 ore. I morti sono 17 (Di martedì 14 luglio 2020) nelle ultime 24 ore sono stati registrati 114 nuovi contagi da Covid-19 nel nostro Paese, in calo rispetto ai 169 di ieri. Salgono i morti: dopo le 13 vittime di ieri, oggi hanno perso la vita altre 17 persone. I casi totali di Coronavirus in Italia arrivano quindi a 243.344, i decessi a 34.984. Rispetto a ieri scendono anche le persone attualmente positive (12.919) e aumentano i guariti, avvicinandosi sempre di più alla soglia dei 200mila. Con 335 persone “negativizzate” nelle ultime 24 ore, infatti, i guariti arrivano a 195.441. L'articolo Coronavirus, i dati – Calano i nuovi contagi: 114 casi ... Leggi su ilfattoquotidiano

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 114 nuovi contagi da Covid-19 nel nostro Paese, in calo rispetto ai 169 di ieri. Salgono i morti: dopo le 13 vittime di ieri, oggi hanno perso la vita altre ...

Morcavallo e Rende: “Non abbassare la guardia sul Covid-19”

Abbassando la guardia in questo momento si rischia concretamente di creare un danno irreversibile per tutta la comunità ... ad una temuta e pericolosissima seconda ondata del Covid 19. Dobbiamo ...

