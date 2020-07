Coronavirus, Francia celebra il 14 luglio omaggiando medici, infermieri e operatori sanitari. E il governo aumenta il loro stipendio (Di martedì 14 luglio 2020) Nessuna parata militare sui Campi Elisi per celebrare la presa della Bastiglia. La Francia festeggia un 14 luglio insolito, dove al centro ci sono i ‘lavoratori essenziali‘ – conducenti di ambulanze, cassieri di supermercati, postini, medici – ma soprattutto il personale sanitario, celebrato con un lungo applauso in place de la Concorde a Parigi per essere stati a servizio del Paese durante la pandemia, che ha causato la morte di 30mila persone e quasi 200mila contagi. I camici bianchi hanno sostituito i soldati come protagonisti delle cerimonie per il giorno della Presa della Bastiglia, in onore di tutti i lavoratori e le lavoratrici che sono morti a causa del Covid-19. Presenti il presidente Emmanuel Macron, il direttore generale ... Leggi su ilfattoquotidiano

CUNEO CRONACA - Tra il 17 e il 31 luglio il progetto europeo Interreg Alcotra Terract - Gli attori della Terra realizza sui territori della Valle Stura e della Vallée de la Tinée numerosi eventi di te ...

In Francia un caso di trasmissione intraplacentare del coronavirus

AGI - Contrariamente a quanto fin qui ritenuto è possibile che il virus Sars-CoV 2 passi dalla madre al figlio in utero attraverso la placenta. Lo hanno scoperto un gruppo di ricercatori guidati da Da ...

