Coronavirus, ecco le regole e tutti i divieti in vigore da oggi (Di martedì 14 luglio 2020) Tre articoli. Di nemmeno dieci righe in tutto. tutti con la stessa formula: le misure restano prorogate fino al 31 luglio. È la bozza del Dpcm che oggi pomeriggio sarà illustrato in Senato dal ministro della Salute Roberto Speranza e che questa sera sarà firmato dal premier Giuseppe Conte. Restano perciò confermate le «modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza». Ovvero lo smart working. Allo stesso tempo, si prorogano anche al 31 luglio la possibilità di «incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti» e l’obbligo di adottare «protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale ... Leggi su howtodofor

Il timore è che possa mutare ulteriormente in modo da diffondersi facilmente da persona a persona innescando così un focolaio globale, proprio come accaduto con il COVID-19. Sebbene non sia ... difese ...

La dozzina di migranti rintracciata ieri in via Buttrio è stata isolata nei locali del castello di Tricesimo (nella foto), già adibiti a questa funzione durante l'emergenza Covid-19. (Il Friuli) ...

