Coronavirus, eccezionale crollo dei nuovi casi: sono dimezzati negli ultimi due giorni. Oggi il picco più basso dal 26 Febbraio, va sempre meglio! I DATI (Di martedì 14 luglio 2020) I DATI sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 17 morti, 335 guariti e 114 nuovi casi. E’ un dato eccezionale: il picco più basso dal 26 Febbraio, in netto calo rispetto a ieri e più che dimezzati rispetto a due giorni fa. Adesso il bilancio aggiornato ad Oggi in Italia è di: 243.344 casi totali 34.984 morti 195.441 guariti Anche Oggi i nuovi casi sono tutti asintomatici e le strutture ospedaliere continuano a svuotarsi. Il numero dei pazienti attualmente positivi al Covid-19 è sceso a 12.919 ... Leggi su meteoweb.eu

ntonello_www : RT @Assolombarda: 'Le industrie e i settori che hanno fatto dell’innovazione e della #digitalizzazione una leva di #sviluppo sono anche que… - ASpada_ : RT @Assolombarda: 'Le industrie e i settori che hanno fatto dell’innovazione e della #digitalizzazione una leva di #sviluppo sono anche que… - 24Eventi : RT @Assolombarda: 'Le industrie e i settori che hanno fatto dell’innovazione e della #digitalizzazione una leva di #sviluppo sono anche que… - Assolombarda : 'Le industrie e i settori che hanno fatto dell’innovazione e della #digitalizzazione una leva di #sviluppo sono anc… - Il_Paradroide : @AzzieThreadbare 'Dopo il Coronavirus, eccezionale epidemia di herpes nel mondo'. -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus eccezionale Coronavirus, eccezionale crollo dei nuovi casi: sono dimezzati negli ultimi due giorni. Oggi il picco più ... Meteo Web Coronavirus, Rizzotti (Fi): serve subito un piano pandemico

Roma, 14 lug. (askanews) - "Ci aspettiamo un atto di coraggio che permetta a lei, ministro Speranza, e al governo di predisporre un piano pandemico efficace anche per contenere le possibili situazioni ...

Fase 3, Speranza: "Nuovo Dpcm proroga misure anti covid fino al 31 luglio"

"Il Governo intende emanare un nuovo decreto che proroga fino al 31 luglio le misure", in scadenza, per il contenimento di Covid-19. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nella ...

Roma, 14 lug. (askanews) - "Ci aspettiamo un atto di coraggio che permetta a lei, ministro Speranza, e al governo di predisporre un piano pandemico efficace anche per contenere le possibili situazioni ..."Il Governo intende emanare un nuovo decreto che proroga fino al 31 luglio le misure", in scadenza, per il contenimento di Covid-19. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nella ...