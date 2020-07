Coronavirus e migranti: il Viminale pubblica avviso per le navi da quarantena, “massima attenzione per Calabria e Sicilia” (Di martedì 14 luglio 2020) Il Viminale rende noto che è stato pubblicato un nuovo avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse relativo al noleggio di unità navali da adibire a strutture provvisorie per l’assistenza e la sorveglianza sanitaria di migranti soccorsi in mare o arrivati sul territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi. “Questa procedura di urgenza, che prevede la presentazione delle offerte entro le ore 24 del 16 luglio 2020, si è resa necessaria dopo che la precedente gara era andata deserta,” ha precisato il Viminale. La nave ‘Moby Zaza’, dal mese di giugno adibita per questo scopo e tuttora in Sicilia, continuerà comunque a essere utilizzata come struttura per la quarantena fino alla conclusione del periodo di ... Leggi su meteoweb.eu

