Coronavirus: Dpcm prorogato al 31 luglio. E mascherine ancora obbligatorie (Di martedì 14 luglio 2020) il ministro Roberto Speranza, intervenendo al Senato, l'ha anticipata: «Questo Governo vuole prorogare il Dpcm con le misure anti Covid fino al 31 luglio: resta l'obbligo delle mascherine». Speranza al Senato ha illustrato in Aula al Senato il nuovo Dpcm di proroga al 31 luglio delle misure anti Covid Leggi su firenzepost

