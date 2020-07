Coronavirus: diminuiscono i contagi in Italia nelle ultime 24 ore (Di martedì 14 luglio 2020) Arrivano buone notizie dall’Italia per quanto riguarda l’epidemia di Coronavirus. Secondo l’ultimo bollettino della protezione civile pubblicato da pochi minuti cala il numero dei nuovi positivi nel nostro paese rispetto ai giorni precedenti. Questi infatti sono 114 nelle ultime 24 ore. Aumentano però i decessi rispetto a ieri. I decessi registrati nell’ultima giornata sono 17 contro i 13 di ieri. I guariti sono aumentati di 335 unità nelle ultime 24 ore. In calo i ricoverati negli ospedali che ad oggi risultano essere 777. In seguito a questi dati il numero dei positivi al Coronavirus in Italia è attualmente di 12.919. Cala il numero dei nuovi casi di Coronavirus in Italia ... Leggi su notizieora

