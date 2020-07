Coronavirus, Campania torna al contagio zero: non ci sono nuovi casi (Di martedì 14 luglio 2020) Dopo giorni di dati altalenanti, la Campania torna al contagio zero. Nella giornata di oggi, 14 luglio, non si registrano nuovi casi positivi al Coronavirus. Non accadeva da tempo, precisamente dal 20 giugno. Coronavirus in Campania, zero casi Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 0 Tamponi del giorno: 1.098 Totale positivi: 4.779 Totale tamponi: 304.517 ​Deceduti … L'articolo Coronavirus, Campania torna al contagio zero: non ci sono nuovi casi Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

SkyTG24 : Coronavirus Campania, De Luca: 'Pericoloso rilassamento generale' - salernocitta : Aggiornamenti Coronavirus Campania del 14 luglio 2020: oggi ZERO positivi - teleischia : CORONAVIRUS. IN CAMPANIA, ZERO POSITIVI E ZERO DECESSI. UN GUARITO - andpellegrino : Coronavirus, la Campania oggi ritorna a quota zero nuovi positivi - radioalfa : Coronavirus in Campania. Alla mezzanotte di ieri nessun positivo, nessun decesso e un guarito -