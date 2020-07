Coronavirus, Calabria: ai 31 nuovi casi si aggiungono i 26 migranti positivi (Di martedì 14 luglio 2020) Il giornalista Andrea Scanzi ha attaccato la governatrice della Calabria Jole Santelli che, nel bollettino quotidiano sui contagi, ha riportato anche il numero di migranti positivi. Dopo i 28 migranti positivi al Covid che stanno facendo la quarantena a bordo della Moby Zazà, solo ieri in Calabria sono sbarcati 70 migranti di cui 26 risultati … L'articolo Coronavirus, Calabria: ai 31 nuovi casi si aggiungono i 26 migranti positivi proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Calabria Coronavirus, in Calabria nessun nuovo contagio nel bollettino del 14 luglio LaC news24 Oltre 800 persone sorprese a ballare assembrate e senza mascherina: chiuso locale a Foggia

I poliziotti di Borgo Cervaro, piccolo comune in provincia di Foggia, lo scorso 4 luglio, hanno sorpreso oltre 800 persone accalcate e senza mascherina all’interno di un locale ora sottoposto a chiusu ...

Coronavirus: 114 nuovi casi, 12.919 (-238) attualmente positivi, 34.984 i deceduti (+17), 195.441 i guariti (+335)

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, a oggi, martedì 14 luglio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 243.344, ...

