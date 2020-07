Coronavirus Brasile: senza vaccino a rischio il Carnevale di Rio e San Paolo (Di martedì 14 luglio 2020) Il governo di Rio de Janeiro e le famose scuole di samba della metropoli carioca ammettono la possibilità di posticipare il Carnevale del 2021 a causa della pandemia da Coronavirus. Le autorità di Rio, il secondo Stato brasiliano più colpito dalla malattia, hanno iniziato a studiare un “piano B” di fronte all’ipotesi che all’inizio del prossimo anno non ci sia ancora alcun vaccino contro il Covid-19. Per il momento, non e’ stato deciso se verrà cambiata la data della festività, che ogni anno raduna milioni di persone per le strade della metropoli e decine di migliaia di spettatori nel Sambodromo. I membri delle piu’ importanti scuole di samba hanno intanto reso noto di non essere disposti a sfilare finche’ non ci sara’ un vaccino. ... Leggi su meteoweb.eu

