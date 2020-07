Coronavirus, bambina positiva: chiuso un centro estivo nel Vicentino. “La scuola ha rispettato tutte le misure anticontagio” (Di martedì 14 luglio 2020) Un centro estivo di Sandrigo, Vicenza, è stato chiuso dopo che una bambina iscritta è risultata positiva al tampone. Subito è scattato il protocollo previsto per i casi di Coronavirus: la Ulss, in accordo con la scuola e il Comune, ha disposto la chiusura della scuola per procedere alla sanificazione di tutti gli ambienti. Il campo estivo era stato organizzato nei locali dell’Istituto scolastico “Tonolli“: la bambina era stata presente per l’ultima volta lo scorso martedì, il 7 luglio. Poi una settimana a casa con i sintomi che hanno spinto i genitori a chiamare il medico: il risultato del tampone ha confermato i sospetti, Covid-19. Adesso il Nucleo operativo Covid sta ... Leggi su ilfattoquotidiano

