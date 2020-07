Coronavirus: aumentano i casi di ricaduta. E ci sono forti dubbi sull'efficacia del vaccino (Di martedì 14 luglio 2020) Seconde infezioni, come spiega un articolo pubblicato sul sito tgcom24, vengono segnalate in tutto il mondo: l'ultima proprio in Italia, una donna di Pozzuoli, 84 anni, che è risultata di nuovo ... Leggi su isnews

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: calano i contagi in Italia (169), aumentano i morti (13). esposto Codacons su Oms, aperta inchiesta… - Agenzia_Ansa : #Lombardia, da mercoledì mascherina all'aperto solo se manca la distanza #coronavirus #covid #ANSA - LucianoBonazzi : #RisorseINPS #UntoriPD Migranti positivi al coronavirus, altri 11 asintomatici sbarcati a Pozzallo. Aumentano i cas… - solops : Coronavirus, il punto del 13 luglio: calano i contagi (169) ma aumentano morti (13) - quotidianopiem : Coronavirus, il punto del 13 luglio: calano i contagi (169) ma aumentano morti (13) -