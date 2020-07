Coronavirus, aggiornamento, oggi nessun caso. (Di martedì 14 luglio 2020) nessun positivo su 1.098 tamponi effettuati. E' il dato diffuso oggi dall'Unità di crisi regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-... Leggi su gazzettadiavellino

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento quotidiano • Attualmente positivi: 12.919 • Deceduti: 34.984 (+17, +0%) • Dimessi/Gu… - repubblica : Coronavirus, anticorpi come un boomerang. 'Chi si re-infetta ha la forma severa di malattia” [di IRMA D'ARIA] [aggi… - repubblica : Egitto, muore di coronavirus un giornalista detenuto nello stesso carcere di Zaky [aggiornamento delle 12:30] - genovesergio76 : RT @repubblica: Coronavirus, 'Sì' al trolley in cabina in aereo [aggiornamento delle 18:34] - diegobianchinew : AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS 14 LUGLIO ORE 19/IN LEGGERO CALO I CONTAGI. PROROGA MISURE ANTI COVID FINO AL 31 LUGLIO.… -