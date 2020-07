Coronavirus, 5,4 milioni di americani hanno perso l’assicurazione sanitaria garantita dal datore: ‘Conseguenze su 27 milioni di persone’ (Di martedì 14 luglio 2020) Dopo la comparsa della pandemia negli Stati Uniti, quando essere contagiati può significare un ricovero ospedaliero lungo anche settimane, tra febbraio e maggio 5,4 milioni di lavoratori hanno perso la propria assicurazione sanitaria. Lo si legge in un nuovo report che sarà diffuso dal gruppo per la tutela dei consumatori Families Usa, anticipato dal New York Times, secondo cui le cause vanno ricercate nel gran numero di persone che hanno perso il lavoro, che garantiva anche la loro assicurazione, nel corso della crisi. Un numero, quello del calo delle health insurance, mai registrato precedentemente nell’arco di un intero anno. A questi lavoratori si sono sostituiti, in parte, molte persone assunte senza ... Leggi su ilfattoquotidiano

