Corbo: il Napoli può ritirare dal mercato Koulibaly senza alterare il bilancio? (Di martedì 14 luglio 2020) Dopo la notizia arrivata ieri di uno slancio del City per chiudere l’affare Koulialy a 75 milioni ci si interroga se per De Laurentiis sarebbe vantaggioso venderlo con un tale sconto. Corbo su Repubblica analizza proprio i pro e i contro di un’eventuale cessione al ribasso I vantaggi della cessione sottocosto sono modesti, ma evidenti. 1) Risparmia 6 milioni netti di ingaggio, 12 lordi, per un difensore di fisicità che l’anno prossimo ne compie 30: 2) Incassa i soldi da investire in una punta molto forte, per sostenere Mertens nella forza d’urto e sostituire l’annoiato Milik. In favore della conferma: il Napoli sbanda in difesa, è settimo in A per reti fatte e subite: 52 e 43. Non bene. Il rapporto corretto è di 3 contro 1. Il sistema Allegri ne prevedeva 80 contro 24. La difesa del ... Leggi su ilnapolista

Idea: come fermare Koulibaly e volare alto

Il tema lo detta Koulibaly. Nel giro di tre giorni svetta sugli altri, in campo in cronaca. Annuncia il venerdì che sarebbe felice di rimanere a Napoli, città che nessuno può accusare di razzismo, ...

Il tema lo detta Koulibaly. Nel giro di tre giorni svetta sugli altri, in campo in cronaca. Annuncia il venerdì che sarebbe felice di rimanere a Napoli, città che nessuno può accusare di razzismo, ...