Conte-Merkel, intesa sul Recovery Fund Ma i partner europei chiedono garanzie (Di martedì 14 luglio 2020) Alessandra Severini Il faccia a faccia di un'ora fra il premier Giuseppe Conte e la cancelliera tedesca Angela Merkel ha aperto ieri una settimana cruciale per trovare un accordo sul Recovery Fund. «E ... Leggi su leggo

La revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia potrebbe arrivare ad interessare anche i rapporti con la Cina e la Germania. Tra i soci di Aspi spunta il fondo cinese Silk Road oltre a industri ...Berlio, 13 luglio 2020 - Si è concluso l'incontro tra il premier Giuseppe Conte e la cancelliera tedesca Angela Merkel nel castello di Meseberg, in Germania, in vista del Consiglio Europeo del 17 e 18 ...