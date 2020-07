Consigli Fantacalcio 33ª giornata, le scelte ruolo per ruolo: chi schierare e chi evitare (Di martedì 14 luglio 2020) Consigli Fantacalcio 33ª giornata – Una giornata decisiva e che preannuncia grande spettacolo. La Serie A torna subito in campo per il 33esimo turno, nel primo match in campo Atalanta-Brescia con la squadra di Gasperini che ha intenzione di concludere il campionato almeno al secondo posto. Trasferta insidiosa per il Napoli sul campo del Bologna, gare casalinghe per Milan e Roma contro Parma e Verona. La Sampdoria cerca punti per la salvezza contro il Cagliari, la Fiorentina in trasferta contro il Lecce. La Juventus vuole tornare al successo, così come la Lazio contro l’Udinese. Giovedì Torino-Genoa e Spal-Inter. Consigli Fantacalcio 33ª giornata PORTIERI CHI schierare E CHI evitare: Donnarumma ... Leggi su calcioweb.eu

Fantacalcio : Consigli Fantacalcio, 5 attaccanti da non schierare nella 33ª giornata - Angolo_Viola : Consigli #fantacalcio, i giocatori su cui puntare di #LecceFiorentina - CalcioWeb : #Consigli #Fantacalcio 33ª giornata, le scelte ruolo per ruolo: chi schierare e chi evitare - - fossati_simone : RT @JournalSoldout: #FantaSoldOut: i consigli per la 33ª giornata del #fantacalcio ?? . #soldout #fantacalcioseriea #seriea #serieatim #fan… -