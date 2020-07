Congedo per cure retribuito, anche per un solo giorno? (Di martedì 14 luglio 2020) Congedo per cure retribuito di trenta giorni in un anno, analizziamo quando spetta e quale documentazione medica è richiesta per poter fare domanda al datore di lavoro, in base alla richiesta specifica di un nostro lettore e la sua disabilità. Va precisato che il Congedo per cure richiede un’invalidità superiore al 50%. Congedo per cure retribuito: il datore dice che non spetta Un lettore ci chiede: “Buongiorno, mi rivolgo a Voi per una domanda, dove ho avuto risposte contrastanti, ho un invalidità al’85%, sto’ ancora lavorando, facendo un ora in meno al giorno che mi viene tolta dai rol, vorrei sapere se ho diritto ai permessi L.119 ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Congedo per cure retribuito, anche per un solo giorno? - Terzobinarioit : Genitore invalido, la figlia: “Perché niente proroga per il congedo parentale?” - gigi_congedo : @conteDartagnan Spero per lui che sia felice ma a me sembra triste e solo. - andreazini56 : RT @Assindatcolf: Il #decretorilancio ha esteso fino al 31 luglio 2020 il periodo per fruire del congedo Covid-19 e ha aumentato da 15 a 30… - moneypuntoit : ?? Congedo straordinario per assistere la mamma: serve cambio di residenza? ?? -