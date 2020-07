Conferenza stampa Zenga: «Samp? Dobbiamo fare il Cagliari. Nainggolan non ci sarà» (Di martedì 14 luglio 2020) Il tecnico del Cagliari, Walter Zenga, ha parlato in Conferenza stampa in vista del match di domani contro la Sampdoria Walter Zenga, tecnico del Cagliari, ha presentato in Conferenza stampa il match di domani contro la Sampdoria. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore rossoblu: SampDORIA – «È una squadra che ha vinto le ultime tre partite, stanno benissimo e sono belli tonici: noi Dobbiamo fare il Cagliari e giocare fino al 90′, dando l’attenzione soprattutto ai momenti in cui andiamo in fatica dove dovremmo essere più attenti a gestire la palla, evitando i contropiede altrui». TURNOVER – «Le ... Leggi su calcionews24

Palazzo_Chigi : ?? In diretta da Meseberg la conferenza stampa del Presidente @GiuseppeConteIT e della Cancelliera della Repubblica… - Agenzia_Ansa : Merkel: 'Penso che avremo un accordo sul Recovery Fund'. Conte: 'L'Ue offra soluzioni, non illusioni e paure'… - Marcozanni86 : #Michel ora in conferenza stampa spiega che paesi beneficiari soldi #RecoveryFund dovranno rispettare raccomandazio… - TuttoFanta : ?? #CAGLIARI: conferenza stampa #Zenga: '#Cragno sta bene' '#Nainggolan domani non ci sarà' '#Pellegrini prima del S… - CagliariNews24 : ?? La conferenza stampa di #Zenga alla vigilia di #Sampdoria-#Cagliari ?? -