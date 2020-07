Conferenza stampa Pioli: «Parma squadra tosta. Ibrahimovic è sereno» (Di martedì 14 luglio 2020) Conferenza stampa Pioli: il tecnico rossonero ha parlato alla vigilia del match contro il Parma. Le sue dichiarazioni Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha commentato in Conferenza stampa la situazione in casa rossonera, alla vigilia della sfida contro il Parma. PUNTI IMPORTANTI – «Sono i punti che fanno la differenza, non importa con chi li hai fatti. Dobbiamo aggiungere punti alla nostra classifica se vogliamo migliorare la nostra posizione e tornare in Europa». Parma – «Il Parma è una squadra tosta, è quella che ha segnato più gol nelle ripartenze e perciò dobbiamo prepararla bene e restare ... Leggi su calcionews24

