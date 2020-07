Conferenza stampa Fonseca: «Verona? Partita molto difficile. Domani giocherà Pau Lopez» (Di martedì 14 luglio 2020) Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato in Conferenza stampa in vista del match casalingo di Domani contro il Verona Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match casalingo di Domani contro il Verona: Verona – «Sarà una Partita differente dalle altre, affronteremo una squadra con un sistema di gioco diverso. Loro sono molto forti sulla pressione, non lasciano giocare e ti mettono in difficoltà in fase di costruzione. Dovremo essere concreti e concentrati, perché è molto difficile vedersela contro il Verona». CONDIZIONE ... Leggi su calcionews24

