Conferenza Consultiva del Volontariato dell’ASL Salerno: prima seduta e insediamento (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Si è tenuta oggi, presso la Sala Conferenze di Via Nizza, la prima seduta della Conferenza Consultiva del Volontariato dell’ASL Salerno. I rappresentanti della parte pubblica e quelli delle diciotto Associazioni che avevano avanzato la propria disponibilità a farne parte, si sono incontrati per procedere all’insediamento e per discutere ed approvare la Carta dei Servizi 2020. L’evento giunge a conclusione dell’iter avviato dall’Asl Salerno con la deliberazione n.398 del 06 dicembre 2019, che ha approvato la manifestazione d’Interesse per l’acquisizione delle candidature da parte delle Associazioni di Volontariato ... Leggi su anteprima24

ONDANEWSweb : ASL Salerno. Si è insediata ufficialmente la Conferenza Consultiva del Volontariato - -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza Consultiva ASL Salerno. Si è insediata ufficialmente la Conferenza Consultiva del Volontariato ondanews Eurogruppo oggi: novità in arrivo?

Un nuovo Eurogruppo sta per cominciare. Nella giornata di oggi, giovedì 9 luglio 2020, i ministri delle finanze degli Stati membri saranno chiamati a lavorare su diverse questioni di rilievo e dovrann ...

Adornato nel comitato dell’Anvur Sostituisce il ministro Manfredi

Il rettore dell’Università di Macerata Francesco Adornato rappresenterà la Crui, la Conferenza dei rettori delle università italiane, all’interno del comitato consultivo dell’Anvur, l’Agenzia nazional ...

Un nuovo Eurogruppo sta per cominciare. Nella giornata di oggi, giovedì 9 luglio 2020, i ministri delle finanze degli Stati membri saranno chiamati a lavorare su diverse questioni di rilievo e dovrann ...Il rettore dell’Università di Macerata Francesco Adornato rappresenterà la Crui, la Conferenza dei rettori delle università italiane, all’interno del comitato consultivo dell’Anvur, l’Agenzia nazional ...