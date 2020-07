Concorso per diplomati: ecco il bando per 20 collaboratori amministrativi (Di martedì 14 luglio 2020) Il Comune di Grosseto ha indetto un bando di Concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione di 20 collaboratori amministrativi. La selezione è rivolta a diplomati. Vediamo quali sono i requisiti e le modalità di partecipazione. Concorso 20 collaboratori amministrativi: requisiti Opportunità di lavoro nel Comune di Grosseto per l’assunzione, tramite Concorso pubblico, di 10 collaboratori amministrativi da inserire con contratto a tempo pieno e indeterminato, categoria C, posizione economica C1 Funzione pubblica. Ai candidati per partecipare al Concorso sono richiesti i seguenti requisiti: a)generici indicati nel seguente articolo; b)diploma di scuola ... Leggi su notizieora

_Carabinieri_ : Concorso per l'ammissione al 202° Corso dell'Accademia per la formazione di base degli Ufficiali dei # Carabinieri:… - wdog666 : RT @JurisWiki: Il TAR del Lazio ha riconosciuto il diritto di accesso al codice sorgente del software utilizzato per lo svolgimento della p… - Ticonsiglio : Comune di Lotzorai: concorso per Agenti di Polizia | - NotizieOra : #Concorso per diplomati: ecco il bando per 20 collaboratori amministrativi - cime_tempestose : @orizzontescuola Da come avete trattato i docenti precari di terza fascia con più di 36 mesi di servizio si capisce… -