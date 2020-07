Comune cerca immobili per cohousing famiglie Cardinal Capranica (Di martedì 14 luglio 2020) Roma – Il Comune di Roma e il XIV Municipio sono al lavoro per individuare immobili idonei con l’obiettivo di adottare soluzioni di cohousing per le famiglie sgomberate a luglio 2019 dall’edificio di via Cardinal Capranica e temporaneamente residenti nel centro Casa Sacra Famiglia di piazza delle Gardenie. A farlo sapere sono stati rappresentanti del dipartimento capitolino Politiche abitative, intervenuti stamattina nella riunione in videoconferenza della commissione Politiche sociali, presieduta da Agnese Catini (M5S) e convocata in seguito all’accesso agli atti del consigliere Giovanni Zannola (Pd). L’immobile di Cardinal Capranica, ha sottolineato Catini, “anche se di proprieta’ del Comune ... Leggi su romadailynews

giovamartinelli : RT @formichenews: #Libia e Difesa europea. Così Lorenzo Guerini cerca (e trova) sponde in Spagna. Il vertice con Margarita Robles su: ?? Mi… - Alessandro__Ma : RT @formichenews: #Libia e Difesa europea. Così Lorenzo Guerini cerca (e trova) sponde in Spagna. Il vertice con Margarita Robles su: ?? Mi… - ecodelchisone : Due gattini abbandonati in un cassonetto: il Comune di Pinasca cerca nuovi padroni - tweetgarbato : RT @LupoExpress: #Calenda, #Boldrin, #Santori, #Renzi e i suoi lacchè: gente che assieme ha, forse, il QI e la sensibilità politica di una… - LupoExpress : #Calenda, #Boldrin, #Santori, #Renzi e i suoi lacchè: gente che assieme ha, forse, il QI e la sensibilità politica… -

Ultime Notizie dalla rete : Comune cerca Polizia locale di Mottola, arrivano i rinforzi: il Comune cerca 4 vigili Vivi Web TV Vandalismi e assembramenti: più sorveglianza serale nei parchi della Pedemontana

Lotta serrata ai comportamenti incivili nei parchi e agli assembramenti. Nonostante la carenza di personale, il Corpo di Polizia locale dell’Unione Pedemontana Parmense, in collaborazione con i milita ...

“Esternarti”, la rassegna d’arte contemporanea nel Parco della Certosa di Padula

In linea con l’obiettivo della piattaforma online “Luoghi del Contemporaneo”, promossa dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turis ...

Lotta serrata ai comportamenti incivili nei parchi e agli assembramenti. Nonostante la carenza di personale, il Corpo di Polizia locale dell’Unione Pedemontana Parmense, in collaborazione con i milita ...In linea con l’obiettivo della piattaforma online “Luoghi del Contemporaneo”, promossa dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turis ...