Commesso di Sephora discriminato perché gay: “La cliente non voleva essere servita da me perché sono omosessuale” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Vincenzo Tedesco è un noto youtuber (ha 800.000 iscritti al suo canale), ma da diversi anni lavora anche da Sephora. Il ragazzo in questi giorni è stato assente sui social e ieri pomeriggio ha spiegato che non era dell’umore adatto, perché di recente ha subito una discriminazione sul lavoro. Una cliente infatti si è rifiutata di farsi servire da Vincenzo per la sua omosessualità. Ennesimo caso di omofobia sul lavoro, dopo quello di Marco, l’educatore toscano. “In questi giorni sono stato assente anche perché non ero dell’umore. sono 4 anni che lavoro da Sephora e non mi era mai successa una cosa del genere. Entra una signora al lavoro, la donna mi ignora e mi guarda con una faccia schifata. Cerco di parlarle e lei continua a ignorarmi e ... Leggi su bitchyf

