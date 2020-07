Collegno (Torino) – Trovato giovane in strada con le mani sporche di sangue (Di martedì 14 luglio 2020) Il duplice delitto è avvenuto nella notte a Collegno, in provincia di Torino. I carabinieri hanno Trovato l’autore in strada in stato confusionale: dopo l’arrivo in caserma ha confessato tutto. Prima ha ucciso entrambi i genitori e poi si è dato alla fuga, prima di essere fermato, intorno alla mezzanotte di ieri, lunedì 13 luglio, … Leggi su periodicodaily

quotidianopiem : Torino: uccide entrambi i genitori a Mirafiori. I carabinieri lo arrestano mentre vaga in stato confusionale e con… - SkyTG24 : Torino, uccide genitori a coltellate durante una lite: 30enne fermato a Collegno confessa - zazoomnews : Torino. Mirafiori: uccide i genitori poi vaga fermato a Collegno - #Torino. #Mirafiori: #uccide #genitori - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Torino, uccide i genitori a coltellate e fugge: uomo fermato in strada dai carabinieri a Collegno #torino https://t.c… - Open_gol : Vagava in stato confusionale per le strade di Collegno, vicino Torino. Si indaga sul movente -