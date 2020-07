Colleferro, Amazon dà il via alla ricerca di fornitori per il nuovo centro di distribuzione (Di martedì 14 luglio 2020) Amazon ha ufficialmente avviato il processo di selezione dei fornitori di beni e servizi a supporto delle attività quotidiane per il centro di distribuzione di prossima apertura situato a Colleferro, nella città metropolitana di Roma. A partire da oggi, infatti, le aziende interessate potranno inviare la loro candidatura tramite l’indirizzo e-mail fco2-supplier@Amazon.com. Nello specifico, Amazon è alla ricerca di fornitori e produttori di: hardware e altri strumenti elettronici; dispositivi di protezione individuale; corsi di formazione di vario genere; pallet; manutenzione elettrica, idraulica e edile; attività di consulenza in ambiti tra cui la sicurezza e le pratiche edilizie; ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Nei prossimi mesi entreranno in attività i due nuovi centri di distribuzione di Castelguglielmo/San Bellino e Colleferro che creeranno 1.400 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato. Inoltre, negli ...

