Clima, al Polo Sud c’è più ghiaccio di 40 anni fa: estensione e concentrazione del ghiaccio marino in Antartide sono maggiori rispetto al 1980 [MAPPE] (Di martedì 14 luglio 2020) Buone notizie arrivano dall’Antartide, dove nel mese di giugno i dati relativi all’estensione e alla concentrazione del ghiaccio marino sono positivi. A giugno 2020, infatti, l’Antartide ha registrato un’estensione e una concentrazione maggiori rispetto al giugno del 1980. Secondo i dati del Copernicus Climate Change Service (C3S), “l’estensione del ghiaccio marino in Antartide ha raggiunto i 13,2 milioni di km² in media a giugno 2020, di appena 0,3 milioni di km² (circa il 2%) al di sotto della media 1981-2010 per il ... Leggi su meteoweb.eu

LavoroLazio_com : Civitavecchia, blitz Legambiente a Torrevaldal... - isNews_it : Clima rovente in Regione, nuova minaccia per Toma: Polo Civico verso l’appoggio esterno - - pettymagpie : RT @Jonp2978: @pettymagpie Il nome preciso non lo so, pensavo si chiamasse kandura, comunque anche col clima attuale, vuoi mettere rispetto… - Jonp2978 : @pettymagpie Il nome preciso non lo so, pensavo si chiamasse kandura, comunque anche col clima attuale, vuoi metter… - SrlMancini : RT @Greenreport_it: Riscaldamento record del Polo Sud: 1,8° negli ultimi 30 anni, tre volte la media globale - -

Ultime Notizie dalla rete : Clima Polo Clima, al Polo Sud c’è più ghiaccio di 40 anni fa: estensione e concentrazione del ghiaccio marino ... Meteo Web Inquinamento, la centrale di Civitavecchia da record: regina delle emissioni

Blitz di Legambiente a Civitavecchia contro la centrale a carbone e la sua riconversione a gas: “È il nemico del clima numero uno nel Lazio” Inquinamento, la centrale di Civitavecchia al primo posto a ...

Blitz di Legambiente alla centrale di Tvn

“Inaccettabile che di fronte all’emergenza climatica il Governo continui a puntare su una fonte fossile, in sostituzione di un’altra fonte fossile. Prevedendo attraverso il Capacity Market il ricorso, ...

Blitz di Legambiente a Civitavecchia contro la centrale a carbone e la sua riconversione a gas: “È il nemico del clima numero uno nel Lazio” Inquinamento, la centrale di Civitavecchia al primo posto a ...“Inaccettabile che di fronte all’emergenza climatica il Governo continui a puntare su una fonte fossile, in sostituzione di un’altra fonte fossile. Prevedendo attraverso il Capacity Market il ricorso, ...