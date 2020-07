Claudia Ruggeri, alziamo le mani. Il top millimetrico cede su ‘troppa roba’ (Di martedì 14 luglio 2020) Claudia Ruggeri è sicuramente uno dei volti femminili più amati dal pubblico di Paolo Bonolis. Come i molti già sapranno, l’avvenente showgirl e lo storico conduttore del piccolo schermo sono parenti acquisiti da molti anni: l’ex Miss di Avanti un altro, ai tempi del suo glorioso esordio televisivo, iniziò a lavorare con l’agenzia di scouting fondata da Sonia Brugarelli e lì incontrò il fratello di quest’ultima, Marco Bruganelli. L’ex Miss di Avanti un altro sposò Marco Bruganelli, dopo dieci anni di relazione, il 26 giugno 2016 durante una splendida cerimonia organizzata sulla riva del lago di Bracciano, situato a pochi chilometri da Roma. Con la famiglia del marito è stato amore a prima vista: “Il ghiaccio si è rotto subito. Sonia è come ... Leggi su tuttivip

EnzoAcco : RT @dea_channel: in macchina con la divina Miss Claudia Ruggeri ?????????????? - fabbianorozzang : RT @dea_channel: in macchina con la divina Miss Claudia Ruggeri ?????????????? - dea_channel : in macchina con la divina Miss Claudia Ruggeri ?????????????? - donno_stefano : Claudia Ruggeri ' Congedo ' Interprete Sergio Carlacchiani - YouTube #Lecce #Salento #Puglia - donno_stefano : CLAUDIA RUGGERI ed il Salento - YouTube #Lecce #Salento #Puglia -

Ultime Notizie dalla rete : Claudia Ruggeri Claudia Ruggeri, alziamo le mani. Il top millimetrico cede su ‘troppa roba’ TuttiVip Miss Claudia, malizia infinita

Maledetta inquadratura, sempre complessa da centrare. E allora magariu in macchina vuoi riprendere il tuo simpatico cagnolino la l'obiettivo indugia su altro, che diventa fatalmente il protagonista in ...

Sotto il sole di Riccione, gli YouNuts! raccontano la loro prima esperienza come registi

Si parte con le presentazioni di rito. Il duo è composto da Niccolò Celaia e Antonio Usbergo, videomaker dalla grande esperienza nel mondo dei videoclip. Hanno collaborato negli anni con molti artisti ...

Maledetta inquadratura, sempre complessa da centrare. E allora magariu in macchina vuoi riprendere il tuo simpatico cagnolino la l'obiettivo indugia su altro, che diventa fatalmente il protagonista in ...Si parte con le presentazioni di rito. Il duo è composto da Niccolò Celaia e Antonio Usbergo, videomaker dalla grande esperienza nel mondo dei videoclip. Hanno collaborato negli anni con molti artisti ...