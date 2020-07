Clamoroso, Sneijder pensa al ritorno un anno dopo il ritiro (Di martedì 14 luglio 2020) ROMA - dopo Arjen Robben , che il mese scorso ha annunciato il suo trasferimento al Groningen, anche l'ex Inter e Real Madrid Wesley Sneijder potrebbe tornare in campo a un anno di distanza dal ritiro. Leggi su corrieredellosport

ROMA - Dopo Arjen Robben, che il mese scorso ha annunciato il suo trasferimento al Groningen, anche l'ex Inter e Real Madrid Wesley Sneijder potrebbe tornare in campo a un anno di distanza dal ritiro.Ma soprattutto non esclude il ritorno in campo. Intervistato dalla ‘RTV Utrecht’, Sneijder ha spiegato la sua scelta lasciando aperta la porta per il clamoroso ripensamento. “Mi metterò in forma.