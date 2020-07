Città metropolitana, ok al rendiconto: avanzo da 484 milioni (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ok al rendiconto di gestione in Città metropolitana. Approvato oggi in Consiglio metropolitano il documento contabile 2019 ed il primo Piano Strategico della Città metropolitana di Napoli. L’esercizio finanziario della Città metropolitana si chiude con un avanzo di amministrazione pari a 484 milioni di euro, di cui 42,6 disponibili, e 152 milioni in cassa. Tra le risorse 25 milioni destinati alla manutenzione straordinaria degli assi viari del territorio metropolitano, per interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle coste (circa 9 milioni) e per il finanziamento di vari interventi di edilizia scolastica per gli istituti di competenza dell’ente (30 ... Leggi su anteprima24

