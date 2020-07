Città metropolitana, nominato il nuovo capogruppo di Fi (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ Antonio Caiazzo il nuovo capogruppo di Forza Italia in Città metropolitana. La nomina arriva dopo l’addio di Felice Di Maiolo che nei giorni scorsi ha lasciato le fila azzurre per abbracciare Italia Viva. “Esperienza indiscussa – ha commentato il coordinare di Fi, Domenico De Siano – come la capacità e l’impegno, i migliori auguri di buon lavoro”. L'articolo Città metropolitana, nominato il nuovo capogruppo di Fi proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Ettore_Rosato : A Napoli con @iovino_f, vice sindaco della Città Metropolitana, entrato a far parte del gruppo di @ItaliaViva. Il n… - drpbrock : Che schifo ripensare Milano come città dove vivere bene, senza traffico eccessivo, verde, smart. Meglio avere la g… - Ansa_Piemonte : Regione e Coni, non si usino le palestre come aule scolastiche. Lettera ai Comuni alle Province e alla Città Metrop… - QdSit : Messina prima Città metropolitana della Sicilia come percentuale di raccolta differenziata - - MessinaMag : Si è svolto stamani, nel Salone degli specchi di Palazzo dei Leoni, un incontro tra i vertici della Città Metropoli… -