Cina, autista si lancia nel lago con il pullman: morti annegati 21 liceali (Di martedì 14 luglio 2020) Strage di ragazzi in Cina. Martedì scorso l’autista di un bus di cinquantadue anni di età e divorziato ha fatto deliberatamente finire in un lago il mezzo che stava guidando, carico di molti giovani che tornavano dal liceo dopo l’esame di maturità. In un primo momento, complici alcune omissioni da parte delle autorità cinesi, si era parlato di un incidente stradale poi la verità: la tragedia, avvenuta nella provincia cinese sudorientale del Guizhou, è stata premeditata dall’uomo alla guida del mezzo. In base alle ricostruzioni della tragedia, l’autista avrebbe deciso di compiere la strage per vendetta contro le istituzioni del posto, colpevoli di stare per procedere con l’abbattimento della sua casa senza avergli ancora trovato un alloggio ... Leggi su tpi

