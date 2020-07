Chiese a boss di fare uccidere il rivale, movente passionale dietro la morte di Dario Chiappone (Di martedì 14 luglio 2020) I carabinieri del comando provinciale di Catania, su delega della locale Procura Distrettuale, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Catania nei ... Leggi su cataniatoday

ennatrasporti : Omicidio nel Catanese: chiese a boss di fare uccidere rivale - AnsaSicilia : Omicidio nel Catanese: chiese a boss di fare uccidere rivale. Movente passionale dietro la morte di Dario Chiappone… - MariaRo51490621 : RT @PaolaG33615701: @MariaRo51490621 Non fu Falcone a dirlo. Un giorno mentre interrogava un boss mafioso gli chiese di spiegargli cosa era… - PaolaG33615701 : @MariaRo51490621 Non fu Falcone a dirlo. Un giorno mentre interrogava un boss mafioso gli chiese di spiegargli cosa… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiese boss

La Provincia

In un nuovo libro-inchiesta, il vicedirettore dell’Espresso Lirio Abbate rivela che i boss di Cosa Nostra Filippo e Giuseppe Graviano hanno minacciato, in seguito ad un dibattito televisivo, Giletti e ...Udienza cruciale nel processo a Matteo Lombardi, 50enne macchiaiolo, alias “A’ Carpnese”, ritenuto dagli inquirenti a capo della batteria garganica, Lombardi-Ricucci-La Torre. In Corte d’Assise a Fogg ...