Chicago PD 6 anticipazioni: la trama della quarta puntata | 14 luglio

Chicago PD 6 anticipazioni: la trama della quarta puntata 14 luglio

Questa sera, martedì 14 luglio 2020, in prima serata su Italia 1 torna Chicago Pd con una nuova puntata, la quarta, composta da tre diversi episodi. La serie tv è giunta alla sua sesta stagione. Ma di cosa parlano i nuovi episodi? Vediamo qualche anticipazione e la trama di Chicago PD 6, la trama della quarta puntata

Vero o Falso. La moglie di un consigliere politico viene aggredita e picchiata a morte. Voight mette subito in moto la squadra per trovare il responsabile, il caso avrà degli effetti particolari in ...

Chicago PD 6 mette Antonio a rischio e con lui tutta la squadra: anticipazioni episodi 14 e 21 luglio

Nuova settimana in compagnia di Chicago PD 6 che torna nel prime time di Italia1 con ben tre episodi dopo il successo della scorsa settimana. La programmazione italiana continua mettendo prima l’accen ...

