Chicago P.D stasera in tv: orario, canale, episodi, anticipazioni (Di martedì 14 luglio 2020) Questa sera, martedì 14 luglio, andrà in onda in prima serata su Italia 1 l’appuntamento con Chicago P.D, la serie ideata da Dick Wolf che racconta le vicende dell’Unità di intelligence, guidata dal tenente Hank Voight, del distretto 21 della Polizia di Chicago. Chicago P.D: anticipazioni episodi di stasera Nel primo episodio ‘Vero o falso’ la moglie di un consigliere politico viene aggredita e picchiata a morte. Voight mette in moto la squadra per trovare il responsabile. Le prime indagini portano all’arresto di Devin, un ragazzo apparentemente disturbato, che però si dichiara innocente. Dopo una serie di interrogatori, Upton riesce a ottenere una confessione da Devin, ma le telecamere di un ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Chicago P.D stasera in tv: orario, canale, episodi, anticipazioni #ChicagoP.D #14luglio - nico_lai93 : RT @QuiMediaset_it: Stasera su #Italia1 nuovo appuntamento con #ChicagoFire - k_arme : Stasera ho recuperato #ComeSorelle visto che ieri c'era chicago fire. Meno male che sono abituata ad aspettare le p… - Feffer_One : @smemorina57 Ciao Lucy. Stasera Chicago Fire sul Divano ?? Buona serata ?? - lotusflowermrts : STASERA C’È CHICAGO FIRE E IO VOLOOOOO -

Ultime Notizie dalla rete : Chicago stasera Chicago P.D. 6, anticipazioni puntate in onda stasera, 13 luglio, su Italia 1 Dituttounpop Cosa vedere stasera in tv | martedì 14 luglio | I 5 film da non perdere

Il film d’azione e avventura Divergent in onda alle 21.04 su Mediaset 20. Diretto da Neil Burger con Shailene Woodley, Theo James, Kate Winslet, Miles Teller, Jai Courtney, Zoë Kravitz, Ansel Elgort, ...

Chicago P.D. 6, anticipazioni puntate in onda stasera, 13 luglio, su Italia 1

con tre nuovi episodi della sesta stagione di Chicago P.D. La sesta stagione è composta da 22 episodi che andranno in onda a ritmo di tre episodi a settimana, ecco un promo e cosa succederà stasera: ...

Il film d’azione e avventura Divergent in onda alle 21.04 su Mediaset 20. Diretto da Neil Burger con Shailene Woodley, Theo James, Kate Winslet, Miles Teller, Jai Courtney, Zoë Kravitz, Ansel Elgort, ...con tre nuovi episodi della sesta stagione di Chicago P.D. La sesta stagione è composta da 22 episodi che andranno in onda a ritmo di tre episodi a settimana, ecco un promo e cosa succederà stasera: ...