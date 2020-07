Chiariello: "Milik aveva i giorni contati, mai esploso completamente" (Di martedì 14 luglio 2020) In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli: “Lo avevamo anticipato e seguito passo passo, sapendo tutto in anticipo su Osimhen. Leggi su tuttonapoli

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli: “Lo avevamo anticipato e seguito passo passo, sapendo tutto in anticipo su Osimhen. Adesso tutti danno ...

Umberto Chiariello, giornalista, è intervenuto a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo: “Lo avevamo anticipato e seguito passo passo, sapendo tutto in anticipo, adesso tutti danno per ...

