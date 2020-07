Chiara Ferragni supporta il movimento FreeBritney: cosa non può fare la popstar (Di martedì 14 luglio 2020) Le recenti diChiarazioni della cugina di Britney Spears e del fotografo Andrew Gallery hanno dato nuova visibilità al movimento ‘FreeBritney’. Dopo Rose McGowan, un’altra star ha supportato la causa e si tratta di Chiara Ferragni, che oggi pomeriggio ha pubblicato un post del profilo Diet Prada. “La conservatorship è per persone gravemente malate, con demenza, che non possono prendersi cura di loro stesse. Se lei non è capace di fare nulla, perché ha lavorato sodo in questi anni? Negli ultimi 12 anni Britney Spears ha pubblicato 4 album, ha portato avanti 3 tour mondiali, 1 lunga residenza a Las Vegas, è stata giudice di X Factor ha fatto decine di performance in tv ed ha guadagnato centinaia di milioni di ... Leggi su bitchyf

