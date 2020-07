Chiara Ferragni aderisce al #FreeBritney, la campagna per liberare la pop star dal controllo del padre (Di martedì 14 luglio 2020) Dinventare un vero e proprio idolo per i teenager (e non solo) di tutto il mondo può significare tante cose: per Britney Spears, già dalla scorsa estate, su su Twitter è stata avviata una vera e propria campagna a suo favore sotto l’hashtag#FreeBritney. Perché #FreeBritney? Da cosa deve essere liberata la celebre popstar, che negli anni non ha fatto altro che fare fuori e dentro dalle cliniche di salute mentale? Vediamo le ragioni che stanno dietro l’urlo di tanti fan dell’icona pop degli anni ’90 e anche perché Chiara Ferragni si è interessata alla situazione, arrivando a condividere un post in cui viene spiegato quello che sta succedendo tra le sue storie di Instagram. Perché #FreeBritney: ... Leggi su giornalettismo

AlbyAlb57257516 : Chiara Ferragni oops #celebrity #titsout - itshellbabe : RT @_bruce89: Voglio troppo essere Chiara Ferragni: “Pool time, I love this bikini so much” SBAM 50.000€ in conto corrente - sofictr : RT @gregmaraglino: Chiara Ferragni è uno dei personaggi pubblici italiani più positivi. Donna di successo, sicura di se, intelligente, altr… - gregmaraglino : Chiara Ferragni è uno dei personaggi pubblici italiani più positivi. Donna di successo, sicura di se, intelligente,… - valedonaggio : RT @bloovline: Chiara Ferragni sostiene il movimento #FreeBritney ?? -