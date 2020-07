Cheratosi attinica: come si manifesta, chi colpisce e come proteggersi (Di martedì 14 luglio 2020) La Cheratosi attinica rappresenta una delle lesioni frequentemente osservate nell’ambulatorio dermatologico. L’età più colpita è sicuramente superiore ai cinquant’anni. Infatti queste crosticine sono frutto dell’effetto nocivo dei raggi ultravioletti sul DNA delle cellule cutanee che si accumula nel tempo. In effetti le sedi maggiormente colpite sono quelle corporee più fotoesposte per l’intera vita che precede la comparsa della Cheratosi. In particolare tra queste il cuoio capelluto nei maschi con alopecia androgenetica maschile (calvizie comune). Altre volte possono comparire sul dorso del naso, alla fronte, e sui padiglioni auricolari, dorso superiore e décolleté. come si manifesta e terapie Chi ne soffre vede ... Leggi su dilei

Eritema solare: ecco come curare l’arrossamento delle pelle e come ridurre il prurito causato da una scottatura solare. Eritemi solari: con l’arrivo dell’estate torna l’allarme per le scottature della ...

