Chelsea-Norwich oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Premier League 2019/2020 (Di martedì 14 luglio 2020) Chelsea-Norwich è visibile oggi in tv: ecco canale, orario e come vedere in diretta streaming il match che apre la trentaseiesima giornata di Premier League 2019/2020. A Stamford Bridge i Blues scenderanno in campo per reagire al 3-0 subito contro lo Sheffield e rimanere in zona Champions League. D’altra parte, i Canaries hanno ormai salutato ogni possibilità di rimanere nel massimo campionato inglese, con il 4-0 casalingo contro il West Ham che ne ha decretato la discesa in Championship. Calcio d’inizio alle ore 21:15 di martedì 14 luglio 2020. La partita sarà visibile in esclusiva in diretta tv su Sky ... Leggi su sportface

