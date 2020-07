Centro democratico: Paolozza è il nuovo coordinatore cittadino di Baselice (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBaselice (Bn) – “Sindaco dal 1995 al 1999, e un bagaglio di 25 anni di vita amministrativa del suo paese ricoprendo sempre incarichi di rilievo: queste le credenziali che accompagnano Nicola Gerardo Paolozza, nuovo coordinatore cittadino di Centro democratico di Baselice. Una nomina, anche questa di Paolozza, che va ad incrementare la riorganizzazione del partito nel nostro territorio, e l’organigramma di Centro democratico che si sta definendo seguendo l’obiettivo di rinnovamento completo in tutto il beneventano. Paolozza ha operato nel settore farmaceutico sia come libero professionista che come imprenditore. Da sempre ... Leggi su anteprima24

Centro Democratico, Nicola Gerardo Paolozza è il nuovo coordinatore a Baselice

La serena lotta per la sopravvivenza

Il Partito borghese democratico è nato dal gruppo di 'persone moderate' che nel 2008 ha voltato le spalle al leader della destra conservatrice Christoph Blocher. Ora non è più in grado di sopravvivere ...

Autovelox vandalizzato a Toirano, Bianco (Non solo Centro): "Il gesto di un singolo non ricada su un'intera comunità"

"Le nostre discussioni si sono sempre svolte nel rispetto del dibattito democratico, con raccolte firme e ricorsi alle sanzioni, senza istigare a delinquere" Roberto Bianco, capogruppo dello ...

