C’è del marcio nei rifiuti romani. Sequestrato l’impianto di Rocca Cencia. Per i pm ci sono irregolarità nel trattamento dell’immondizia. La Lega grida all’emergenza sanitaria ma i 5S la sbugiardano (Di martedì 14 luglio 2020) C’è del marcio nel ciclo di rifiuti della Capitale. Se prima erano solo ipotesi, ora c’è la certezza che qualcosa a Roma non funziona come emerge dall’indagine della Procura che ha Sequestrato parte dell’impianto di trattamento meccanico biologico di Rocca Cencia. Per i pm i rifiuti sarebbero stati gestiti in violazione delle norme di legge tanto che entravano nell’impianto dove dovevano essere sottoposti a trattamento ma che, nella realtà, mantenevano un tasso di “putrescibilità” del tutto “corrispondente a quello in ingresso”. Insomma la tesi è che, da almeno 5 anni, l’immondizia entrava e usciva come se non fosse mai stata trattata e per questo i magistrati ... Leggi su lanotiziagiornale

